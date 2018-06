Investidor americano debate futuro da Operação Lava Jato

O futuro da Operação Lava Jato e a repercussão para as empresas que atuam no Brasil será tema de evento em Nova York, na próxima semana. O escritório Warde Advogados se unirá ao americano King & Spalding para discutir o assunto juntamente com advogados, diretores jurídicos de companhias locais e investidores com interesse no Brasil. Valdir Simão, ex-ministro da Controladoria-Geral da União (CGU, hoje Ministério da Transparência) e recém chegado ao Warde, será um dos palestrantes. Além dele está prevista a participação de Leandro Daiello, ex-diretor da Polícia Federal.