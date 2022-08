Investidor aposta contra o IRB em oferta de ações de R$ 1,2 bilhão

Investidores têm apostado que as ações do IRB Brasil Re despencarão na oferta bilionária de papéis, que será fechada na quinta-feira. O movimento, porém, embute um risco considerável. A expectativa é que a resseguradora só consiga vender as novas ações se oferecer um desconto grande em cima do preço atual. Motivo: como a captação tem o teto de R$ 1,2 bilhão, caso tenha demanda por mais papéis, o montante será dividido por mais investidores, o que derrubaria o valor das ações. Se isso acontecer, eles lucrarão com a diferença em relação ao preço atual. Mas se não houver um desconto alto ou a oferta não sair, o prejuízo será pesado e pode provocar uma sangria generalizada.

Aposta na queda é feita com aluguel de papéis na B3

A estratégia de apostar na queda da ação é feita por meio do aluguel de papéis do IRB na B3. Quem aposta “aluga” o papel de investidores que detêm essas ações e o vende em seguida, ao preço de mercado. Coloca o dinheiro no bolso e, caso o valor da ação caia mesmo, embolsa o lucro.

Nas ofertas de ações, de maneira geral, a empresa determina o número de ações que vai vender e chega ao valor final da oferta, com o ajuste no preço de cada ação. Na oferta do IRB, o valor final já foi definido – R$ 1,2 bilhão. Para conseguir esse montante, fará o caminho contrário, e ajustará o volume de ações a ser vendido. Por isso, há um lote extra que prevê 200% a mais de ações.

No limite, pode colocar 1,8 bilhão de papéis na oferta, que terá o preço definido na quinta-feira, 1º. Se tudo isso for vendido ao mercado, o BTG Pactual calcula que a ação vai sair a R$ 0,66. Isso pode gerar um baita ganho a quem alugou o papel a R$ 2.

Não é incomum que investidores apostem na queda de papéis diante de ofertas de ações. Neste caso, porém, há o risco de a oferta não ter um desconto ou mesmo de não sair. Em janeiro, o cancelamento, aos 43 minutos do segundo tempo, de uma emissão da Braskem pegou muitos investidores vendidos (que apostavam na queda) de surpresa, e lhes causou prejuízo: no pregão seguinte, a ação da companhia subiu 7,50%, porque investidores que alugaram o papel tiveram de comprá-lo no mercado à vista para desfazer a aposta.

Demanda forte inflacionou aluguel do papel

A corrida para “ficar vendido” em IRB está inflacionando o aluguel do papel. Na sexta-feira, as taxas anuais estavam próximas a 80%, após baterem os 100% na quinta. Dias antes, o índice estava mais próximo a 30%, muito acima da média do mercado, de 5%, mas corriqueiro para a ação da resseguradora, alvo fácil de apostas do tipo.

É uma inflação de oferta: com a corrida para alugar ações do IRB, chegou a faltar papel no mercado. Na última quarta-feira, o total de ações alugadas da resseguradora chegou ao limite máximo de 25% do free float (o número de ações no mercado) estabelecido pela B3. A bolsa então revisou o limite de empréstimo para 30%.

