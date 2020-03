Investidor de fundos imobiliários foge dos papéis ligados à desaceleração da economia

Com a avanço da pandemia de coronavírus e a perspectiva de um crescimento menor do que o previsto para o Produto Interno Bruto (PIB), os investidores de fundos imobiliário (FIIs) já estão penalizando os com imóveis mais vulneráveis à desaceleração da economia. As três maiores quedas em março, até o fechamento do pregão de quinta-feira, 13, são dos fundos Anhanguera Educacional (-27,43%), General Shopping e Outlet (-22,93%) e o XP Corporate Macaé (-22,15%), enquanto o Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) recuou 10,20% no mesmo período, segundo levantamento da Toro Investimentos.

Debandada. No primeiro caso, metade dos contratos de locação dos imóveis ocupados pela rede de universidades expiram neste ano, e não há informação se serão renovados. No terceiro caso, o fundo tem um único prédio comercial no Rio de Janeiro que será desocupado pela Petrobras. As incertezas sobre os rumos do País aumentam o medo de investidores de que os imóveis ficarão desocupados, diz a Toro.