Investidor pede mais desconto para ação da CPFL

Investidores estão pedindo um desconto maior para entrarem na oferta subsequente (follow on) da CPFL Energia, que será precificada na próxima quarta-feira, dia 12. A companhia, controlada pela chinesa State Grid, estabeleceu a faixa de preço da ação entre R$ 29,30 e R$ 35,30. Ontem, dia 6, a ação encerrou o pregão em R$ 29,75. O problema é que a State Grid não teria flexibilidade para reduzir o preço abaixo de R$ 29. Esse seria o valor que a chinesa pagou pela ação da CPFL quando a adquiriu há mais de dois anos, com o ajuste do CDI.

On the other hand. Um dia antes quem precifica o follow on é o BTG Pactual. Esse já vai indo “de vento em popa”. Procuradas, BTG e CPFL não comentaram.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+