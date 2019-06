Investidor pessoa física na bolsa avança para 1,098 mi

O número de investidores pessoa física na Bolsa alcançou 1,098 milhão no fim de maio, mantendo o ritmo de entrada de novos investidores na esteira do ambiente de baixas taxas de juros. Em relação ao número de investidores pessoas físicas ativos no fim do ano passado, o crescimento é de cerca de 35% até aqui. Se a expansão se manter, a Bolsa pode ultrapassar a marca 1,5 milhão de CPFs já no fim deste ano.

