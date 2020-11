Investidor questiona sobre chance de união de CSN Mineração e Fortescue

Investidores que estão começando a interagir com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) sobre a abertura de capital da sua unidade de mineração, programada para o mês que vem, passaram a instigar a empresa sobre uma eventual união. E já apontaram quem seria, na visão deles, a noiva perfeita. A australiana Fortescue, de Andrew Forrest, há algum tempo uma das “queridinhas” do setor de mineração no mercado por conseguir entregar nos últimos anos um crescimento substancial de produção de minério: saiu de 44 milhões de toneladas em 2010 para 180 milhões de toneladas em 2020. Já a Casa de Pedra, como já anunciado pela companhia, quer dobrar de volume em um período de três anos – de 36 milhões de toneladas para 72 milhões de toneladas.

Dá samba. O racional apontado por tais investidores é que a combinação entre as companhias seria um “ganha-ganha” para os dois lados. Pensaram que o minério da Casa de Pedra, de qualidade muito alta, poderia ser misturado com o da Fortescue, de concentração mais baixa, para aí ser entregue na China.

Meu passado me condena. E o passado da australiana já vem até mesmo sendo comparado com a da própria CSN. Antes, o mercado duvidava da expansão da Fortescue, já que ela começou muito endividada. Agora as apostas estão em torno da trajetória da CSN.

