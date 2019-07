Investidores brasileiros são destaque na compra de ações da BR Distribuidora

Os investidores brasileiros tiveram destaque na oferta de ações da BR Distribuidora, precificada ontem. Eles responderam por 60% dos R$ 8,56 bilhões captados. Os estrangeiros ficaram com os outros 40% da operação, que marcou a saída da Petrobrás do controle da BR Distribuidora.

Oposto

A distribuição dos investidores na oferta da BR foi o oposto da operação do ressegurador IRB Brasil Re, feita na semana passada. Na ocasião, estrangeiros levaram pouco mais de 70% e os investidores brasileiros o restante. A diferença se dá por conta do perfil das ofertas. Enquanto a da BR foi com base na resolução 400, que prevê operações mais pulverizadas, a do IRB ocorreu sob a resolução 476, cujo foco é um grupo menor de investidores.

