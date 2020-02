Investidores britânicos preveem que transição do Brexit se arraste a 2021

Uma pesquisa realizada pela gestora inglesa Schrolders mostrou que os investidores britânicos estão céticos quanto ao prazo de transição de 10 meses acordado para que o Reino Unido encerre sua relação de 47 anos com a União Europeia. Para 52% dos entrevistados, o Reino Unido ainda estará em transição e em negociações comerciais com a União Europeia em janeiro de 2021. Na outra ponta, 4% apostam que a transição e as relações comerciais com a União Europeia estarão encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 10% acreditam que, mesmo com o fim da transição, as relações comerciais ainda estarão mantidas na mesma data.