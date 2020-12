Investidores cobram prêmio maior para ficar com debêntures da Sabesp

A Sabesp tem tido uma conversa dura com investidores institucionais, diga-se gestoras de fundos e seguradoras, para emplacar uma emissão de R$ 1 bilhão em debêntures. Embora seja um nome que normalmente gera interesse no mercado, a companhia de saneamento paulista chegou ao roadshow oferecendo retorno considerado baixo, no atual ambiente de pouco interesse por esses papéis no mercado brasileiro.

Garantido. A precificação das debêntures ocorrerá no dia 18 e aparentemente os bancos coordenadores poderão acabar cedendo à pressão dos investidores por um prêmio maior nessa data. De toda a forma, a emissão tem garantia firme da XP, Alpha e Haitong, que coordenam a emissão. Isso quer dizer que, caso não haja interesse de outros investidores por parte da emisão, eles terão de adquiri-la. Essa é uma emissão de esforços restritos, que é apresentada somente para 50 investidores.

Apertada. Serão três séries de papéis de diferentes vencimentos e remuneração. Os retornos oferecidos são de 1,60% somado ao CDI para papéis de três anos; 1,80% mais CDI para a série de cinco anos e um retorno de 2,25% mais CDI para a série de sete anos.

Concorrentes. Os investidores acham que esses retornos, especialmente de prazo mais curto, é apertado demais porque oferecem quase nada de gordura sobre os papéis já emitidos pela empresa e negociados no mercado secundário. Tampouco tem relação às outras poucas emissões que estão disponíveis no mercado, como Copasa e CCR.

