Investidor faz fila para emprestar PMEs em plataforma digital

Com cada vez mais investidores atrás do melhor retorno para suas poupanças, a plataforma digital Nexoos não está dando conta de atender a essa demanda. A plataforma faz a ponte entre os investidores e as pequenas e médias empresas que precisam de dinheiro para seus negócios. Nos leilões semanais realizados pela plataforma, as propostas chegam a ser encerradas em menos de cinco minutos e existe fila de espera de investidores para “emprestar” às companhias. O motivo apontado pelos sócios da Nexoos para a baixa oferta é a pouca experiência das PMEs com esse modelo de empréstimo.

Retorno. A Nexoos concede financiamentos entre R$ 25 mil e R$ 500 mil, com prazos entre 3 a 24 meses e juros de 1,3% a 3,2% ao mês para as PMEs. Para o investidor, o retorno mínimo é de 20% ao ano, quando concede recursos para empresas com melhor qualificação, já embutindo um risco de taxa de inadimplência de 6%. Essa taxa foi calculada com base nos R$ 75 milhões de empréstimos concedidos a cerca de 500 companhias ao longo dos dois anos de atuação da Nexoos nesse mercado. Para empresas com menor qualificação, o retorno ao investidor pode alcançar 46% ao ano.