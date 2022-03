Investidores vão elevar pressão por mudanças em conselhos, diz pesquisa

Mais exigentes e atentos às mudanças sociais e econômicas, investidores tendem a aumentar a pressão para mudanças na composição dos Conselhos Administrativos das empresas brasileiras, em direção a maior diversidade, avanço na presença de mulheres e na profissionalização dos diretores. A conclusão é do relatório “Tendências Globais e Regionais em Governança Corporativa 2022”, da Russell Reynolds Associates, elaborado a partir de conversas com diversos executivos e especialistas em governança pelo mundo.

O relatório revela que as organizações terão que lidar com investidores mais atentos às questões climáticas e vão cobrar políticas reais, como um papel mais ativo na descarbonização, e que as empresas não fiquem apenas no ‘greenwashing’, ações que acabam camuflando ou mesmo mentindo sobre os reais impactos das atividades de uma empresa no meio ambiente.

Apesar das várias empresas que abriram o capital no Brasil nos últimos anos, o relatório aponta que muitas das companhias que chegaram à B3 carecem de estruturas fortes de governança. Os órgãos reguladores geralmente adotam uma abordagem de não intervenção, mas os requisitos do Novo Mercado B3 levarão a um aumento das práticas de governança, conclui o documento.

15/03/22

