Investimentos de ventures capital e private equity devem subir 9% no ano

Os investimentos feitos pelos ventures capital e private equity no Brasil neste ano devem subir 9% em relação ao ano passado para R$ 14,8 bilhões, sendo R$ 6,8 bilhões vindos dos fundos que compram startups e R$ 8 bilhões dos que investem em empresas mais maduras, conforme dados da associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap), em parceria com a consultoria KPMG. No primeiro semestre do ano, os fundos de venture capital já investiram R$ 3,4 bilhões, em 76 startups, com destaque para as fintechs e insurtechs. No mesmo período, os fundos de private equity investiram R$ 4 bilhões, de acordo com números divulgados na 6ª Conferência de Venture Capital, da Abvcap.

