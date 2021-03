IPCA já substitui IGP-M em 35% dos contratos de aluguel do Quinto Andar

Pouco mais de quatro meses após a imobiliária Quinto Andar trocar o IGP-M pelo IPCA em seus modelos de contratos de aluguel residencial, 35% dos negócios ativos (novos contratos e renovações) já adotaram a substituição dos indicadores. A troca é uma sugestão, não uma regra.



O IGP-M é o indicador tradicional para esses tipos de contratos. No entanto, tem causado muitas dores de cabeça a inquilinos e proprietários devido à forte elevação há mais de um ano, o que tem provocado muitas renegociações entre as partes.



O IGP-M acumula alta de 31,1% em 12 meses, bem acima da inflação oficial medida pelo IPCA, de 5,20%. A cesta que compõe o IGP-M tem maior influência do câmbio, o que explica boa parte do descolamento na comparação com outros indicadores.



