Ipiranga aproveita marketplace para fidelizar clientes corporativos

Coluna do Broadcast

Aproveitando as facilidades trazidas pelas novas ferramentas tecnológicas de conexão, a Ipiranga, distribuidora de combustíveis da Ultrapar, vai oferecer o marketplace do Ipiranga Clube Empresarial, para que empresas disponibilizem seus serviços aos clientes corporativos da rede.

Fidelização. O lançamento do Clube Empresarial acontece depois de outubro, com o objetivo de fidelizar esse público corporativo. Para desenvolver o Clube Empresarial, a Ipiranga contou com a parceria de startups e fintechs.