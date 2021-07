IPOs de empresas de fibra ótica têm demanda forte

As ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) de empresas regionais de fibra ótica que devem chegar à Bolsa este mês está atraindo grande interesse dos investidores. Maior provedora regional de internet do País, a Brisanet já tem a abertura de capital parcialmente ancorada (com investidores que garantem a oferta) e valor calculado antes do IPO de R$ 5 bilhões. Duas casas já se posicionaram como interessadas: a carioca Atmos Gestão e a XP Gestão Asset. A Brisanet pretende movimentar R$ 1,25 bilhão. Já a Unifique, que lançou sua operação ao mercado nesta semana, está com 100% da oferta coberta. Seu valor antes do IPO está estimado em R$ 2,2 bilhões. Além da gestora Fourth Sail Capital, a Unifique conta também com a gestora AZQuest na operação.

A operadora paulista Desktop também segue com uma oferta de mais de R$ 700 milhões, prevista para ser precificada no dia 19. Os recursos captados serão destinados prioritariamente à expansão dos negócios. Brisanet, Unifique e Desktop querem crescer por via orgânica e com a compra de concorrentes.

IPOs têm encontrado boa demanda

O trio de provedores regionais está correndo para ancorar as ofertas de ações, uma vez que as teses que vendem são parecidas e tendem a atrair os mesmos investidores. Ainda assim, os IPOs têm encontrado boa demanda, sinalizando apetite pelo setor de telecomunicações.

Outras provedoras de banda larga regionais têm planos de fazer ofertas mais adiante, depois de observarem o desempenho do grupo na Bolsa. A Vero, da Vinci Partners, já contratou bancos e pretende emplacar um IPO de cerca de R$ 1,5 bilhão, em outubro. Já ventilaram a ideia a EB Fibra – holding dona de Sumicity (Rio de Janeiro), Mob Telecom (Nordeste) e VipTelecom (Grande São Paulo).

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 07/07/2021, às 18h16.

