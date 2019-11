IPOs de pequenas empresas entram no radar e aguçam bancos médios

De um lado, juros no menor patamar da história – com investidores muito interessados em buscar rentabilidade maior em renda variável. Do outro, empresas médias com vontade de crescer e vendo recursos disponíveis com maior facilidade, sobretudo no mercado de capitais. Com a soma da fome com a vontade de comer, pela primeira vez, agentes de mercado estão se movimentando para criar uma alternativa que una as duas pontas e facilite o acesso dessas companhias à Bolsa. Além da expectativa de entrada de novos competidores possam entrar no papel de estruturadores da operação de ida à Bolsa, outra possibilidade é a desintermediação para as ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) abaixo de R$ 400 milhões. Entre as saídas, está o crowdfunding, que é o investimento coletivo já regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o regulador do mercado de capitais.

Saída. As empresas menores não conseguem chegar à Bolsa porque, entre outros motivos, os bancos de investimento têm pouco interesse nas operações pequenas. No entanto, com juros na mínima histórica de 5%, esse mercado poderá ser ocupado por novos concorrentes, como os bancos médios. O banco ABC Brasil se antecipou à tendência e lançou, na tarde de hoje, uma plataforma para atrair empresas com faturamento anual a partir de R$ 250 milhões que buscam fazer um IPO.

Nicho. Outros bancos médios podem seguir o mesmo caminho, apurou o Broadcast. A ideia é que essas instituições financeiras trabalhem em conjunto com casas de análise independentes, o que ajudará na seleção das companhias que têm perfil – e com boas histórias para contar – a abrirem capital.

História. A atração de empresas de menor porte é uma briga antiga da bolsa brasileira, que já tentou destravar esse acesso no passado, mas nunca obteve sucesso. Nesse sentido, foi criado há 15 anos o Bovespa Mais, que tem uma estrutura mais simples para receber essas companhias. O modelo foi inspirado na experiência na bolsa de Londres, a London Stock Exchange, um dos maiores mercados para companhias de menor porte. A tentativa, no entanto, não decolou.

