Irani Celulose prepara estreia no mercado de dívida externa

A Irani Celulose, controlada pelo Grupo Habitasul, estuda silenciosamente uma operação de captação que pode marcar a sua estreia no mercado de dívida externa, aproveitando o momento ainda favorável lá fora. Desde janeiro, as empresas brasileiras levantaram US$ 10 bilhões em bônus, sendo mais de US$ 8 bilhões a partir de março. O Santander Brasil trabalha para colocar a emissão da Irani Celulose em pé.

Para gringo ver. Embora a Irany seja estreante no mercado externo, o setor de papel e celulose agrada estrangeiros, já que são do Brasil os maiores nomes globais. Procurados, Irani e Santander não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+