IRB Brasil Re atrai Norges, GIC, Hermes e Schroders em follow on

O ressegurador IRB Brasil Re conseguiu atrair os grandes estrangeiros para a sua oferta de ações (follow on). As cinco maiores ordens da operação vieram por parte do gigante norueguês Norges Bank, os britânicos Hermes Investment Management e Schroders, o fundo soberano de Singapura, o GIC, e ainda os americanos Wellington Management e William Blair & Company. Assim, estrangeiros responderam por 66% da oferta, que movimentou cerca de R$ 2,52 bilhões com demanda total de 3,5 vezes.

Sem promoção. O interesse de fora é grande apesar do preço da resseguradora. As ações do IRB são negociadas com os maiores múltiplos dentre seus pares no mundo, correspondente a 21 vezes o preço/lucro (P/E, na sigla em inglês). Por outro lado, a resseguradora também é a mais rentável. Seu retorno (ROAE, na sigla em inglês) foi de 40,1% no quarto trimestre e de 32,1% em 2018. Procurado, o ressegurador não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+