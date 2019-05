IRB Brasil Re busca incrementar negócios no México

O ressegurador brasileiro IRB Brasil Re, um dos alvos do governo federal em sua agenda de desinvestimentos, quer crescer no México. Maior mercado de resseguros da América Latina, o país movimenta US$ 4,8 bilhões por ano. Em seguros, é o segundo da região, com US$ 27,8 bilhões. De olho neste potencial, o ressegurador marca presença na 29ª Convenção de Seguradoras, realizada pela Associação Mexicana de Instituições de Seguros (AMIS), que acontece nos dias 14 e 15 na Cidade do México. É o principal fórum do setor por lá e deve reunir 1.200 líderes de empresas e órgãos públicos.

Arriba y adelante. O México é parte importante da estratégia do IRB de crescer seus negócios no exterior com foco nas linhas de vida, agro, patrimônio (property) e aviação, e se manter líder na América Latina. Do faturamento total do IRB em 2018, 39% vieram das operações internacionais. Com valor de mercado de R$ 31,5 bilhões, a companhia figura entre as dez maiores resseguradoras do mundo. Recentemente, ultrapassou a concorrente Scor, chegando à sétima posição.