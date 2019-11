IRB, CNP, BB e Tokio vão disputar habitacional da Caixa Seguridade

Por Aline Bronzati

Ao menos o ressegurador IRB Brasil Re, a francesa CNP, a japonesa Tokio Marine e a BB Seguridade estão na disputa final do ramo de seguro habitacional da Caixa Seguridade, que concentra os negócios de seguros do banco público. O prazo para envio da oferta não-vinculante, que serve de passaporte para comprar o negócio, termina hoje. O passo é fundamental para a Caixa Seguridade colocar os pés na bolsa, o que é esperado para o início do ano que vem, possivelmente em fevereiro.

Eu quero. Considerado a ‘joia da coroa’, o seguro habitacional tende a ser um dos ramos mais disputados da companhia devido ao volume de negócios em questão, considerando que a Caixa Econômica Federal é líder em financiamento imobiliário, com quase 70% deste mercado. O IRB deve disputar o ativo ao lado de um ressegurador internacional. Os demais players estão na batalha sozinhos.

Bolo todo. No total, foram oferecidas oito linhas de negócios ao mercado, além das três que a Caixa já acertou com a sócia CNP. Hoje, a CNP detém exclusividade no balcão e topou pagar R$ 7 bilhões por um novo contrato de 25 anos. As linhas de negócios à venda são: assistência 24 horas, automóvel, capitalização, consórcio, saúde, odontologia, grandes riscos e, por fim, habitacional e residencial. Procurada, a Caixa Seguridade não comentou. IRB, Tokio, CNP e BB Seguridade também não se manifestaram.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter