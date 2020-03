IRB decidiu postergar entrega de dados à Susep para aprimorar informações

No olho do furacão desde que a Squadra Investimentos questionou publicamente seus resultados, o IRB Brasil Re foi a única de 16 resseguradoras locais a não entregar à Superintendência de Seguros Privados (Susep) suas demonstrações contábeis referentes ao mês de dezembro. O prazo venceu no dia 2 de março.

Checagem. Em resposta ao Broadcast, o maior ressegurador do País afirma que “decidiu postergar a entrega do FIP – Formulário de Informações Periódicas de dezembro de 2019 para aprimorar o reporte dos dados financeiros – o que está em curso – e disponibilizará o mesmo ao órgão regulador até sexta-feira (13/03)”.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco