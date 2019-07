IRB já tem demanda para dois terços de sua oferta

Em apenas três dias de reuniões com investidores, o ressegurador IRB Brasil Re obteve demanda para dois terços da oferta de ações bilionária que vai marcar a saída da União e do Banco do Brasil do controle da empresa. A maioria das ofertas apresentadas, cerca de 66%, vem dos gringos e o restante, de 34%, de locais. A subida das ações do IRB às vésperas do anúncio da oferta subsequente de ações (follow on), na última quarta-feira, já sinalizava boa aceitação da operação no mercado. Tamanho apetite dos investidores reflete a expectativa com o desempenho operacional da companhia, mas, principalmente, a mudança que terá em sua estrutura após a oferta, com controle pulverizado e regras mais rígidas de governança corporativa.

Mais uma. Com base no fechamento de ontem, quando a ação do IRB foi cotada a R$ 92,80, a oferta de BB e União movimentaria R$ 7,792 bilhões. O término das conversas com investidores e a precificação da operação ocorrem nesta quinta-feira, dia 18. A oferta está sendo coordenada por BB Investimentos, ao lado de Bank of America Merrill Lynch (BofA), Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, UBS e Caixa. Procurado, o IRB não comentou.