IRB se alia a gringo e é forte candidato a balcão de seguro da Caixa

O ressegurador IRB Brasil Re teria se aliado a um player internacional na disputa do balcão de seguros da Caixa Econômica Federal. Uma joint venture, ainda sem composição acionária definida, deve ser criada para o leilão e o player é cotado como um forte concorrente a levar parte do negócio securitário do banco público. Na mira do IRB e seu parceiro está a área de seguro habitacional, joia da coroa da Caixa por conta da sua liderança no crédito imobiliário, com 70% do segmento.

Túnel do tempo. Vale lembrar que o IRB, quando estava perto de listar suas ações na Bolsa brasileira, há pouco mais de dois anos, engrenou um namoro com a americana Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett. As conversas acabaram por gerar maior aproximação, mas o casamento não se materializou. Há quem diga que o sentimento não acabou. Procurado, o IRB não comentou. A seguradora da Caixa também não se manifestou.

Baile todo. Além do IRB, são esperados nomes como o da SulAmérica, em saúde, a japonesa Tokio Marine, que já é parceira da Caixa no habitacional, atrelado ao crédito imobiliário, dentre outras

Apesar de você. Outra presença garantida na disputa do balcão é a da francesa CNP Assurances, que atualmente detém a exclusividade do balcão da Caixa.

Ampulheta. O prazo para o envio das propostas não vinculantes de candidatos que queiram passar para a próxima fase da disputa do balcão de seguros da Caixa terminou ontem. O processo é essencial para a Caixa Seguridade, que concentra os negócios do banco público nesse segmento, seguir com a ideia de abrir capital, que corre o risco de ocorrer somente em 2020.