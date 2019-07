ISEC está próxima de fechar aquisição de securitizadora Cibrasec de grandes bancos

A Isec Securitizadora está prestes a fechar a compra da Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec), em um negócio de cerca de R$ 80 milhões. Na semana passada, a Isec emitiu R$ 32 milhões em debêntures e usará os recursos para o negócio. O restante virá de outras fontes. A Cibrasec tem entre seus principais acionistas os cinco maiores bancos, sendo Itaú Unibanco o de maior relevância.

Baixa atuação. Apesar de ser uma das primeiras securitizadoras de créditos imobiliários, sua atuação no mercado de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) é tímida. Em 2018, emitiu R$ 196 milhões em novos CRIs, representando 2% do total do mercado. Em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) emitiu R$ 1,34 bilhão, equivalente a 20% desses papéis lançados em 2018.

Nascimento. A Cibrasec nasceu em 1997, com foco na securitização e mercado secundário de créditos imobiliários, após estudos da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) que resultaram na criação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Em 2014, passou a securitizar também créditos do agronegócio. Procuradas, a Isec não comentou e a Cibrasec não respondeu.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+