Isec vai usar recursos do Caixa da Cibrasec para pagar bancos

Coluna do Broadcast

A negociação de compra da securitizadora Cibrasec, pela concorrente Isec, envolve parte do caixa e das disponibilidades da empresa que está sendo adquirida e tem os cinco maiores bancos do País como principais sócios. O caixa e as disponibilidades da companhia somariam cerca de R$ 50 milhões atualmente, valor que seria abatido da avaliação da Cibrasec, que ficou em cerca de R$ 80 milhões.

