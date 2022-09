Isenção de IR para estrangeiro em renda fixa não atrai investidor da noite para o dia

A medida provisória que concede isenção de Imposto de Renda (IR) sobre ganho para estrangeiros nas aplicações em títulos de renda fixa não deve ser suficiente para atrair imediatamente esse bolso. A liquidez do mercado secundário, ainda que muito maior do que já foi há poucos anos, e a falta de padronização das debêntures, um dos títulos de dívida mais emitidos pelas empresas, podem limitar o interesse de fundos estrangeiros. Emitida pelo governo na semana passada, a MP prevê que o efeito de isenção passará a valer a partir de janeiro de 2023. O Congresso tem 120 para apreciar e transformá-la em lei.

“O tempo investido na análise de uma debênture por um fundo estrangeiro pode não justificar o retorno”, avalia a sócia e diretora de investimentos da área de crédito da Ibiúna Investimentos, Vivian Lee. As debêntures das grandes empresas, que emitem os maiores volumes e provavelmente valeriam o esforço de análise, são também as que oferecem normalmente menor remuneração, acrescenta Lee. “As super high grade tem um spread muito baixo e a liquidez no mercado secundário não é grande o suficiente para esses investidores, além do risco cambial”, pontua.

A sócia do Ibiúna lembra ainda que esses investidores têm como paralelo o mercado de dívida norte-americano, onde os títulos (bonds) têm escrituras padronizadas, enquanto as debêntures cada uma pode conter regras diferentes, em aspectos como vencimento antecipado e quórum de assembleia. “Não é uma medida transformacional, embora um primeiro passo para fomentar a entrada do estrangeiro”, afirma.

As emissões primárias devem ser um primeiro caminho para a inserção dos investidores estrangeiros no universo do crédito privado local, na opinião do responsável pela mesa institucional de crédito privado da XP, Pedro Sturm. “Acredito que os profissionais que originam emissões de dívida para as empresas vão começar a olhar para o investidor de fora, onde existem muitas casas especialistas em créditos de maior risco, para ofertar estratégias alinhadas a esse público”, comentou. Ele espera que a partir desse contato com as empresas no mercado primário, o estrangeiro passará por um processo de “educação” às particularidades da renda fixa brasileira.

Sturm observa também que a liquidez no mercado de crédito local já alcança volumes que são comparáveis ao mercado de títulos brasileiro de bonds. Pelos seus cálculos, o mercado de renda fixa local negocia cerca de R$ 28 bilhões ao mês, enquanto o giro mensal com bonds brasileiros soma US$ 5 bilhões ao mês (equivalente a US$ 27 bilhões, com o dólar a R$ 5,38).

Ao eliminar a alíquota sobre ganho dos estrangeiros nos investimentos em títulos privados de renda fixa, a MP promove uma correção história, já que os papéis públicos já ofereciam isenção a esse público, diz o presidente da gestora Sparta, Ulisses Nehmi.

“O mercado de crédito privado e as empresas passam a contar com um novo perfil de investidor, com apetite de risco diferente e isso, ao longo do tempo, pode trazer mais estabilidade para os preços desses títulos”, afirmou Nehmi. Do ponto de vista do estrangeiro, Nehmi cita a oportunidade de diversificação, não só em termos de títulos, mas também de indexadores e tipos de garantias envolvidas nos papéis. “No médio e longo prazo, é uma ótima notícia”, acrescentou.

