ISH, de cibersegurança, capta R$ 130 milhões para financiar expansão

A ISH Tech, que atua no mercado de cibersegurança, captou R$ 130 milhões com emissão de debêntures para financiar capital de giro e reforçar o caixa para sua expansão. A maior parte dos investimentos será direcionada para tecnologia no “safelab”, desenvolvedor de soluções da companhia. Outra parte será destinada a capacitação e desenvolvimento de profissionais. A ISH quer garantir que sua carteira de serviços contratados (backlog) continue crescendo.

Carteira de serviços da empresa cresceu 33%

Apesar do impacto da alta do juro e da inflação em vários setores da economia, o backlog da ISH registrou aumento de 33% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 606 milhões. No mesmo trimestre, o lucro operacional ficou em R$ 8,7 milhões.

Brasil tem déficit de profissionais em segurança cibernética

O International Information System Security Certort Consortium, ou (ISC)², uma organização sem fins lucrativos especializada em segurança cibernética, afirma que o Brasil tem a maior defasagem de profissionais nesse segmento entre 14 países avaliados, com um déficit de 441 mil especialistas. Em abril, a ISH lançou em São Paulo a segunda turma do ISH Academy, programa de capacitação e formação profissional em cibersegurança criado no ano passado.

