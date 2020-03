Isolamento por coronavírus deve reduzir em até 30% PIB do varejo

O PIB do varejo deve encolher entre 20% a 30% este ano em relação aos cerca de R$ 600 milhões, em valor agregado, de 2019, de acordo com os cálculos da consultoria de empresas Alvarez & Marsal. O varejo é um dos setores que mais devem ser afetados pelo confinamento para evitar a disseminação do coronavírus. A A&M calcula que a retração pode reduzir entre 1 ponto porcentual a 3 pontos porcentuais o PIB do País. Enquanto os setores de alimentos, supermercados, logística e limpeza serão sobrecarregados nos próximos quatro meses, o de companhias aéreas, hotelaria, calçados e vestuário, eletroeletrônicos, venda de carros e material de construção devem sofrer brutalmente.

