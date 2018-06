Itabom crê em aprovação de plano na próxima semana

A avícola paulista Itabom poderá ter seu plano de recuperação judicial aprovado na próxima semana. A expectativa do gestor judicial, o advogado Miguel Augusto Machado de Oliveira, é de aceitação de 80% dos credores. O processo, no entanto, não acontece sem percalços. Agora, se confirmada a aprovação do plano na assembleia dos credores marcada para o dia 6 de abril, uma briga que tem como pano de fundo a empresa acabará resultando em mais uma ação na justiça. Oliveira entrará com uma ação para apurar responsabilidade contra Flávio Teixeira Thibúrcio, sócio de uma das credoras da empresa, a Fama Ovos, e que hoje detém 70% da Itabom.

A ação será em resposta às acusações de que o gestor tem trabalhado contra a recuperação da Itabom (veja a Coluna de ontem). Segundo ele, assim como outras empresas do setor, a Itabom enfrenta um momento delicado com a alta dos preços das commodities e que todas as trocas de funcionários realizadas na companhia foram para preservar o melhor interesse da companhia.

