Itaipava faz investimento milionário em entretenimento

A cervejaria Itaipava vai reforçar sua aposta no entretenimento ao longo de 2019. A empresa está investindo R$ 25 milhões para ampliar o projeto “De Som a Sol” que apoia shows em verão. Criado no ano passado, a iniciativa consolida o posicionamento de “cerveja do verão 100%” e será responsável pelo patrocínio de 100 eventos em todo o Brasil, entre shows, festivais, iniciativas de pequeno porte e produções exclusivas da marca.

Estreia

A primeira ação do projeto neste ano aconteceu neste final de semana, entre os dias 18 e 20 de janeiro, em Fortaleza, com o Festival I’Music. Além dos shows do festival, como Lulu Santos, Gilberto Gil, Nando Reis e Ludmilla, entre outros, a cerveja levará para o evento um palco extra com artistas regionais.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +