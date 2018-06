Itapeva, de recuperação de crédito, eleva recebimentos em 22%

A Itapeva, empresa de recuperação de crédito da RCB Investimentos, que tem parceria com a companhia global PRA Group, conseguiu elevar seus recebimentos em 22% no primeiro trimestre deste ano ante idêntico intervalo de 2017. Na prática, mostra que a empresa está sendo mais assertiva na compra de ativos de empréstimos vencidos e inadimplentes, popularmente conhecido como mercado de ‘créditos podres’.

Desova

No ano passado, a RCB arrematou cerca de R$ 400 milhões em uma das rodadas de cessão de carteira feitas pelo Bradesco. Além dos grandes bancos de varejo no Brasil, o mercado de crédito podre local tem ganhado tração com a atuação de players de segmentos como o de varejo, educação e financeiras, que estão mais ativos na venda de empréstimos vencidos e não pagos.

