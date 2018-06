A subsidiária do Itaú Unibanco na Argentina negocia empréstimo de US$ 50 milhões com a International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial, para expandir suas operações de crédito no país vizinho. O Itaú Argentina pretende usar cerca de US$ 15 milhões para operações a pequenas e médias empresas e o restante para financiar projetos de energia sustentável.