Itaú BBA garante que não faltará crédito para grandes produtores mesmo que o Plano Safra 2019/20 diminua os recursos subsidiados a essa fatia mais capitalizada. “Na nossa carteira de grandes produtores, o crédito rural obrigatório representa somente 10%”, diz Pedro Fernandes, diretor de Agronegócios do banco. Segundo ele, 90% das operações são feitas com recursos livres, por meio de Cédula de Produto Rural (CPR), linhas em dólares ou outros. Sem revelar valores, ele diz que a carteira agro é oito vezes maior do que há quatro anos.