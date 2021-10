Itaú e Mercado Bitcoin fecham parceria para ‘tokenizar’ recebíveis

O Itaú e o Grupo 2TM, do Mercado Bitcoin, estão fechando uma parceria para experimentação de novas tecnologias. Neste primeiro momento, “tokenizar” um lote de recebíveis do banco. De forma prática, isso significa que os recebíveis serão convertidos em um ativo digital.

A parceria do Itaú acontece com a Mercado Bitcoin Digital Assets, braço de tokenização do Grupo 2TM. Inicialmente trata-se de uma experiência, para ambos testarem novas tecnologias que possam ajudar no desenvolvimento de produtos e soluções, enquanto se aguardam as evoluções regulatórias sobre ativos virtuais.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 08/10/2021 às 15h21.

