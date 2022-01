Itaú é visto como potencial nome para comprar operação do Citi no México

O Itaú Unibanco pode ser um dos maiores interessados nas operações de varejo do Citi no México, avaliadas em ao menos US$ 9 bilhões. Analistas de bancos como Morgan Stanley e Credit Suisse, além de casas mexicanas, estão entre os que veem o brasileiro no páreo para levar as operações mexicanas do banco americano. Assim como fez no Brasil em 2016 e vem fazendo recentemente na Ásia, o Citi anunciou que está saindo do segmento de varejo no país. E uma das formas de deixar o México é a venda do negócio, segundo o comunicado oficial.

Sempre foi interesse do Itaú colocar um pé no varejo do México, comenta uma analista mexicana do setor financeiro. E o banco brasileiro sempre esteve de olho no Banamex, como é conhecido o banco do Citi por lá, acrescenta ela. Dos grupos locais, que teriam poder de fogo para a compra, estariam HSBC, Banorte, Santander, Banco Azteca e Inbursa, segundo essa fonte. O espanhol BBVA tem capital, mas ficaria com fatia grande do mercado bancário local e reguladores não aprovariam (ou dificultariam) a compra, problema que pode ser semelhante ao do Banorte.

O Morgan Stanley observa, em relatório, que o Itaú tem uma operação pequena no México e sempre quis ampliar o negócio lá. Por isso, a hora pode ser agora, sobretudo no momento em que o Nubank, que ficou o pé recentemente no país, quer ampliar operações por lá. Para o banco americano, Itaú, Inbursa e Azteca seriam os principais candidatos. O Itaú, aliás, ficou com a operação de varejo do Citi no Brasil, por R$ 710 milhões. Procurado, o Itaú não comentou.

Para os analistas do Itaú BBA, uma das possibilidade é que a saída do Citi do Banamex ocorra por meio de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 12/01/22

