Itaú faz captação no exterior para financiar projetos verdes

O Itaú Unibanco emitiu seu primeiro green bond no mercado internacional para financiar projetos verdes, que compõem o conjunto de finanças sustentáveis da instituição financeira. Um total de US$ 62,5 milhões (cerca de R$ 300 milhões) desses papéis foi adquirido por um único investidor, com um retorno de 3,70%.

O Itaú terá até um ano para direcionar os recursos a projetos de energia renovável e eficiência energética, transporte limpo, gestão sustentável de água e águas residuais, prevenção e controle da poluição e edifícios verdes.

Banco quer destinar R$ 400 bi a iniciativas sustentáveis

Com a captação, o banco dá andamento ao compromisso assumido de destinar R$ 400 bilhões até 2025 em linhas de crédito e outros produtos para promover uma economia mais sustentável. De agosto de 2019 a dezembro de 2021, o banco já cumpriu 43% dessa meta (R$ 170 bilhões).

Outras captações com propósito sustentáveis feitas pelo Itaú aconteceram por meio de uma emissão recente de letras financeiras e de US$ 500 milhões em bonds com metas ambientais e sociais, há um ano.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 27/04/22, às 17h30.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com