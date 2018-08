Itaú lança depósito de cheque no mobile

Coluna do Broadcast

O Itaú Unibanco tem visto o uso de depósito de cheques via canal mobile crescer 50% mês a mês, após a disponibilização do serviço, em dezembro último.

Por ora, somente a alta renda, nos segmentos Personnalité e Private, tem acesso. Com o número crescente de clientes digitais, realidade em todos os grandes bancos de varejo, o Itaú espera disponibilizar o serviço aos demais clientes em breve.

Mais digital. Bradesco e Banco do Brasil já disponibilizam o depósito de cheques no canal mobile. Enquanto o Bradesco soma mais de 2,6 milhões de operações no canal, o BB já contabilizou mais de 700 mil.