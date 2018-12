Itaú muda posicionamento em seguros e aposta em corretora

O Itaú Unibanco está adotando um novo posicionamento para operar em seguros. Dentro da sua estratégia de ter uma plataforma aberta, com a venda de produtos de outras seguradoras, o que já faz na área de investimentos, o banco passou a usar, sem fazer alarde, o slogan de uma corretora de seguros e não mais de uma seguradora.

Rebatizada

Outra mudança diz respeito ao nome. O banco começou a utilizar, ao menos até aqui, a marca Itaú Corretora de Seguros no lugar de Marsep Corretagem de Seguros. A visão da instituição, segundo interlocutores, é de que o nome antigo, de uso mais interno, precisava ser renovado por questões mercadológicas. Ao incluir Itaú no nome que o identifica como um distribuidor de seguros o banco traz ainda sua força para a área.

Parcerias

Enquanto isso, a instituição segue negociando novas parcerias para deslanchar sua plataforma aberta de distribuição de seguros. Duas ou três estão no forno. Recentemente, o Itaú fechou com a francesa Axa na área de assistências 24 horas e com a Metlife, que já tinha um contrato no ramo de odontologia, também no seguro prestamista, que cobre prestações. Outra seguradora com a qual ampliou a parceria foi a americana Chubb. O banco, que já tinha negociado ofertar as apólices para celulares, passou a ofertar também seguro garantia e educacional. Em paralelo, o Itaú segue conversando com a Porto Seguro para ir além no casamento que já dura uma década e contempla as linhas de automóvel e residência. Procurado, o Itaú Unibanco não comentou o assunto.

