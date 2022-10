Itaú reúne Campos Neto e autoridades da América Latina em evento em Washington

O Itaú Unibanco vai reunir em Washington autoridades econômicas de cinco países da América Latina na sexta-feira, 14. O Itaú Latam Day, evento tradicional do banco para investidores institucionais brasileiros e estrangeiros, vai contar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também confirmou presença.

Estarão presentes ainda Gerardo Esquivel, um dos subgovernadores do BC do México; Rosanna Costa, do BC chileno; e os ministros da Fazenda da Colômbia e do Uruguai. O ministro das Finanças do Chile, Mario Marcel, também não confirmou presença.

Recessão global na pauta de reuniões do Banco Mundial e do FMI

O evento é paralelo às reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que começaram nesta segunda e vão até domingo, e que a julgar pelas primeiras discussões, devem ser dominadas pelos temores de recessão global no ano que vem. O Itaú reunirá as autoridades latinas para discutir como economia da região deve se comportar nesse cenário.

