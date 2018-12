Itaú segue Santander e estreia em Letra Garantida

Depois do Santander Brasil, o Itaú Unibanco fará, no final da semana que vem, sua estreia no mercado brasileiro de Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs). A emissão poderá alcançar R$ 500 milhões. O banco espanhol já realizou três emissões – as primeiras do mercado – que, juntas, somaram R$ 177 milhões.

No caso do Itaú, a LIG terá uma rentabilidade de 96% do CDI líquido, prazo de 3 anos, mas sem liquidez. As LIGs são similares aos covered bonds, instrumento bastante desenvolvido no mercado externo e que movimenta trilhões de dólares. Esses títulos dispõem da garantia dupla. Uma delas vem de um ativo como, por exemplo, uma carteira de imóveis e a outra é a da própria instituição financeira. Isso significa que, em caso de falha no pagamento pelo emissor, o agente fiduciário assume o controle dos ativos. Procurado, o Itaú não comentou.