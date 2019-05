Itaú Unibanco aposta em novo modelo de agências rumo ao banco do futuro

O Itaú Unibanco abriu as portas de duas novas agências que dão pistas do que pode ser o seu modelo de banco do futuro no Brasil. Localizadas na capital paulista, as unidades contam com totem para transações, mobília flexível e caixas eletrônicos – os bons e velhos ATMs – avançados. É possível fazer depósito imediato e sem envelope, pagar conta com dinheiro e receber troco, inclusive, em moedas.

Sem atrito. O autosserviço aumentou embalado numa dose maior de tecnologia presente no atendimento. A ideia é aumentar a digitalização dos clientes, mas, sobretudo, oferecer novos formatos de atendimento. Ainda não será o fim dos ‘caixas humanos’. Nem das portas giratórias. Em algumas agências, elas já não existem mais. Em outras, foram reposicionadas.

Vivo. Durante um ano e meio, o Itaú mapeou e analisou os hábitos dos clientes. O resultado foi testado e começa a chegar às ruas. As duas novas agências servirão de termômetro para a rede de 4.934 pontos. Ainda não chegou a vez do robô do banco, a Mari, que segue apenas na “agência laboratório” do Itaú.