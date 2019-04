Itaú Unibanco aposta em reconhecimento facial em crédito a veículo

Coluna do Broadcast

Para aumentar a segurança nos financiamentos de automóveis, agora até reconhecimento facial entrou na estrutura dos bancos. A partir deste mês, o Itaú Unibanco vai utilizar a tecnologia na liberação do crédito para a compra de veículos. Uma selfie ajudará a validar a liberação dos recursos.

De volta. Em 2018, o Itaú liberou 42,4% mais no crédito a veículos ante 2017, para R$ 15 bilhões. É o maior montante desde 2013. Nos últimos anos, o banco enxugou sua carteira em mais de R$ 50 bilhões, para cerca de R$ 20 bilhões, e chegou a cogitar deixar a área após a crise de inadimplência dos financiamentos sem entrada. A ideia não vingou e o Itaú quer retomar a liderança no crédito a veículos, hoje está nas mãos do Santander Brasil. (Patrick Cruz)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+