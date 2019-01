Em tempos de retomada de crédito para o setor corporativo, o canal digital ganha espaço. O Itaú Unibanco viu sua linha de capital de giro, que ajuda as empresas na organização do fluxo de caixa, saltar cinco vezes no ano passado em número de contratações frente a 2017. A modalidade foi lançada no aplicativo do banco há dois anos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram as contratações pelo aplicativo.