Itaú Unibanco expande agências digitais para toda América Latina

O Itaú Unibanco consolidou a expansão do atendimento por meio de agências digitais em toda a América Latina neste ano. As novas praças são Chile e Argentina. Ao todo, o banco conta com 200 agências digitais que atendem mais de 2 milhões de clientes na região. Fazem parte desse mapa, além do Brasil, o Paraguai e o Uruguai.

Mais digital. Implantada a partir de 2014 em terras brasileiras, a agência digital funciona em horário estendido e somente por canais eletrônicos como chat, WhatsApp, telefone e outros. A expansão do modelo está alinhada à estratégia do maior banco da América Latina de digitalizar suas operações.

Menos tijolo. Por outro lado, a rede física está diminuindo. Neste ano, o Itaú fechou as portas de 400 agências, mas espera diminuir o ritmo em 2020.

