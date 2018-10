Itaú Unibanco mira 11 mi de pessoas físicas em canais digitais

Coluna do Broadcast

O Itaú Unibanco estima alcançar a marca de 11 milhões de clientes pessoa física que utilizam os canais digitais do banco até o final deste ano. O contingente é quase a população da cidade de São Paulo, que era de 12,1 milhões, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano passado. Em junho último, o total de clientes somava 10,3 milhões.

Laranjinhas

Nos últimos dois anos, o crescimento dos “laranjinhas” digitais foi da ordem de 30%. Já a média diária de clientes que acessam canais, como site e aplicativo móvel do Itaú, teve incremento de 35% no mesmo período.

