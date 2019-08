Itaú Unibanco negocia com Sulamérica em saúde

O Itaú Unibanco negocia com a SulAmérica uma parceria para ofertar seguro saúde e odontológico para o setor corporativo. As negociações ocorrem no âmbito da sua plataforma aberta de seguros, lançada há cerca de um ano em um projeto similar ao que fez na área de investimentos com a estratégia 360 e que marcou a oferta de produtos de terceiros aos clientes do maior banco da América Latina em ativos. O Itaú já fechou contrato com a operadora Amil e ainda com a Porto Seguro, empresa com a qual tem uma joint venture em seguro de automóvel e residencial.

Mudança de rota

Com a Amil, o Itaú trabalha também junto às pessoas físicas. Enquanto o banco avalia se mantém o produto no varejo, que ainda não teria decolado, começa a explorar o segmento de empresas. Por sua vez, a SulAmérica, que também está na disputa do balcão da Caixa Econômica Federal nos segmentos de saúde e odontologia, foca cada vez mais sua atuação nessas áreas, que respondem por cerca de 70% do seu faturamento. Procurados, Itaú Unibanco e SulAmérica não comentaram.

