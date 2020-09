Itaú Unibanco vende em 15 dias 10 mil iPhones em APP

Menos de duas semanas depois de ter lançado o programa “iPhone pra sempre”, o Itaú Unibanco deve atingir até sexta-feira a marca de 10 mil aparelhos vendidos por meio de seu aplicativo, em que o cliente tem acesso a um prazo estendido para a troca dos celulares. A demanda surpreendeu o próprio banco, com as vendas superando os números de grandes varejistas. A demanda foi tanta que obrigou a instituição financeira a correr para ajustar os estoques. Outros bancos já estão de olho nesse modelo de “assinatura”, algo, aliás, bastante comum nos Estados Unidos.

Audiência. Diante da alta procura, o Itaú registrou mais de um milhão de acessos únicos ao serviço dentro do app. Pelo programa, os clientes com cartões do Itaú podem adquirir o iPhone pelos aplicativos do banco e da Itaucard. O parcelamento é estendido e há opção de trocá-lo a cada 21 meses.

