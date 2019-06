A consultoria e corretora de seguros It’sSeg Company acaba de adquirir a paranaense Bergus. Essa é a oitava aquisição da It’sSeg em um período de quatro anos e a primeira fora do eixo Rio-São Paulo. Com essa operação, a It’sSeg chega à marca de 850 clientes corporativos e 750 mil vidas administradas no País.