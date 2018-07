It’sSeg, da inglesa Actis, mira 100 franquias de seguros neste ano

A corretora de seguros It’sSeg Company, do fundo inglês Actis, aposta no modelo de franquias para crescer no Brasil. Por ora, conta com 45 unidades, mas sua meta é chegar à marca de 100 filiais até o final de 2018 neste formato.

Guarda-chuva. O portfólio também tende a crescer. Abrange os segmentos de saúde, odonto e previdência, mas deve contemplar em breve os seguros de residência – que no Brasil têm um espaço grande para avançar -, para animais de estimação e equipamentos.

Apetite. Em quatro anos de atuação, a It’sSeg alcançou a marca de R$ 2 bilhões em faturamento anual. Neste período, a empresa, que chegou ao mercado pela união da Actis com o ex-SulAmérica Thomaz Cabral de Menezes, adquiriu cinco corretoras. Uma delas é a Barela, marca usada para crescer com a rede de franquias. E seu apetite por aquisições, a despeito das oportunidades de expansão orgânica, continua forte.

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.

Siga a @colunadobroad no Twitter