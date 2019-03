Ituran prevê crescer 15% no Brasil, o maior e mais perigoso mercado da empresa

Coluna do Broadcast

A israelense Ituran, de rastreamento de veículos, espera crescer sua base no Brasil em 15% neste ano. Como pano de fundo, além do contexto econômico, estão recentes investimentos em tecnologia que possibilitaram a companhia reduzir o tempo de recuperação de veículos, seu principal ímã de clientes. Atualmente, a empresa tem cerca de 700 mil clientes ativos no País.

Arriscado. O Brasil é o maior mercado da Ituran no mundo. O País é também o mais arriscado. O número de ocorrências por aqui chega a 1.200 em um mês – quase um carro a cada 40 minutos. A quantidade de eventos que a Ituran registra em um mês no Brasil equivale a um ano inteiro na sede, em Israel. A empresa já recuperou mais de 85 mil veículos no Brasil, que valem R$ 3,5 bilhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+